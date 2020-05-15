Синоптики рассказали, какой будет погода в Алтайском крае в предстоящие выходные, 16 и 17 мая.

В субботу, 16 мая, на территории Алтайского края днем ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. В течение дня воздух прогреется до +23...+28 градусов.

В Барнауле в субботу после обеда кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы до 16 м/с. Столбики термометров покажут +23...+25 градусов.

В воскресенье вновь установится практически летняя погода. По краю преимущественно без осадков, ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура – от +26 до +31 градуса.

В Барнауле 17 мая также преимущественно без осадков, ветер южный, 4-9 м/с, +26...+28 градусов, сообщают в региональном Гидрометцентре.