Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Смертельное ДТП произошло на 309-м километре трассе Барнаул – Рубцовск – Казахстан поздним вечером 14 мая, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Около 22:20 столкнулись "УАЗ Патриот" и Toyota Picnic. На кадрах с места аварии видно, что иномарка имеет опознавательные знаки такси.

В результате аварии 47-летний водитель автомобиля Toyota получил тяжелые травмы и скончался до прибытия медиков. Пассажиру иномарки и водителю УАЗа оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.

По предварительным данным правоохранительных органов, виновником аварии стал водитель Toyota Picnic, который нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.