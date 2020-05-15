Настоящая зима вернулась в северные регионы России за две недели до лета. Пока Сибирь изнывает от жары, на Мурманскую и Ленинградскую области обрушились снегопады. Пользователи делятся в соцсетях фотографиями выпавшего снега и отмечают, что даже для севера такая погода в мая необычна.