Настоящая зима вернулась в северные регионы России за две недели до лета. Пока Сибирь изнывает от жары, на Мурманскую и Ленинградскую области обрушились снегопады. Пользователи делятся в соцсетях фотографиями выпавшего снега и отмечают, что даже для севера такая погода в мая необычна.
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Комментарии
Зато на Алтае жара небывалая.
И засуха намечается.
Жара сильная, осадков не планируется.
Как бы фермеры не начали за головы хвататься
Ха! неудачники!