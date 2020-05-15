"Прокачать" героя со скидкой. "МегаФон" предлагает новые возможности для геймеров

На портале "МегаФон Игры" появились дополнительные преимущества для онлайн-битв. Новые возможности открыло сотрудничество "МегаФона" с международным игровым брендом Mу.Games.

"Интерес к играм непрерывно растет. У пользователей появилось больше времени дома, в том числе и на отдых. Посещаемость портала "МегаФон Игры" увеличилась в 2,5 раза. Мы добавляем новые продукты и для новичков, и для опытных геймеров", – отмечает Андрей Кушнарев, генеральный директор "МегаЛабс".

На портале есть наборы современного оружия и снаряжения для игр CrossFire и Warface. Эксклюзивно для пользователей "МегаФона" представлена оружейная серия "Импульс" для опытных игроков. Поклонники игры ArcheAge могут с большими скидками купить питомцев, орудия для землевладельцев, костюмы и тематические наборы.

"Мы рады, что клиенты "МегаФона" могут проводить время за любимыми играми с еще большим комфортом. Такое сотрудничество открывает перед пользователями новые возможности. Так мы заботимся о клиентах в период, когда лучше оставаться дома и общаться с друзьями по Сети или мобильной связи", – прокомментировал новость эксперт My.Games Василий Магурян.

После быстрой авторизации на площадке можно играть в Diablo, Overwatch, World of Warcraft и другие хиты от Blizzard Entertainment. Платить за услуги можно со счета мобильного телефона.

Для поклонников облачного гейминга на портале есть специальные пакеты несгораемого игрового времени для сервиса Loudplay. В тарифы входят предустановленные игры Dota 2, Counter Strike, PUBG, Witcher 3, Fortnite, GTA V, World of Warcraft.