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Глава Октябрьского района Барнаула оспорит лишение прав

, ИА "Амител"
Ранее Вячеслав Новиков отказался пройти медосвидетельствование
Вячеслав Новиков / Фото: Barnaul-news.net

Вячеслав Новиков / Фото: Barnaul-news.net

Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков попытается оспорить решение суда, согласно которому его обязали выплатить штраф и временно лишили водительских прав. Соответствующая информация размещена на сайте судебного участка № 8 Центрального района города. Апелляцию чиновника рассмотрит суд Центрального района Барнаула в первой половине июня. Точная дата пока неизвестна.

Как уже сообщал amic.ru, 29 декабря 2019 года Вячеслав Новиков на одной из улиц Новоалтайска не справился с управлением автомобилем и съехал в кювет. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции заподозрили, что чиновник пьян, и попросили пройти освидетельствование в присутствии понятых. Однако правоохранители получили отказ, как и на последующее предложение пройти ту же процедуру в медучреждении. После этого Новиков был привлечен к административной ответственности.

Рассмотрение дела затянулось на четыре месяца, и только 27 апреля 2020 года судья Екатерина Танская вынесла решение оштрафовать Новикова на 30 тысяч рублей, а также лишить его водительских прав сроком на год и девять месяцев.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

15.05.2020 11:35
- гость -

а че так можно было?!

15.05.2020 11:36
Гость

Франк,у тебя глава района бухарь и нарушитель закона!

15.05.2020 11:37
- гость -

франк тот еще бухарь

15.05.2020 11:39
- гость -

Некоторые говорят что он так и катается.

15.05.2020 11:41
комрад

Позорище. Вот оно лицо нашей власти.

15.05.2020 11:42
Гость

А он не знал,что отказ от освидетельствования-признание вины.

15.05.2020 11:43
- гость -

В Единой Росиии состоит?

15.05.2020 11:45
Гость

15.05.2020 11:39
- гость -
Как там по закону? Решение суда не вступило в силу?Так весь срок лишения и будет апеллировать.

15.05.2020 12:10
- гость -

11:41 комрад @Вот оно лицо нашей власти.@

@Приговор по делам Кокорина и Мамаева отменен.

Решение по нападающему «Сочи» Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву изначально принимал Мосгорсуд. Они обвинялись в участии в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го. Футболисты, а также Кирилл Кокорин и Протасовицкий, получили разные сроки лишения свободы от года и 5 месяцев до полутора лет. В результате все четверо отбыли наказание, Кокорины и Мамаев вышли в сентябре 2019 года по УДО.

Теперь дело ожидает рассмотрение в Мосгорсуде. В теории Кокорин и Мамаев могут рассчитывать на компенсацию морального и материального вреда.@


15.05.2020 12:14
товарищЬ либералЬ

Комрад.
Некоторые местные оппозиционеры вообще без прав катаются. А при задержании начинают рассказывать про то, как их власть за политические взгляды преследует.

15.05.2020 12:14
Гость

15.05.2020 12:10
- гость -
Не защищаю футболёров,но как накажут виновных в состряпанном деле? От следователя до судьи? Моральный вред они оплатят?

15.05.2020 12:19
@@

12:14 Гость @как накажут виновных в состряпанном деле?@

@Дело футболистов
Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. Утром спортсмены стали участниками драки с водителем автомобиля "Мерседес" у гостиницы "Пекин". Водитель - гражданин Белоруссии Виталий Соловчук - получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица, было разбито стекло и повреждена дверь машины (иномарка принадлежала ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). Позднее в тот же день в кафе на Большой Никитской улице Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновнику было нанесено несколько ударов, он получил закрытую черепно-мозговую травму. Находившийся в кафе гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, который попытался пресечь действия нападавших, также получил удар по лицу. @

15.05.2020 12:25
Гость

15.05.2020 12:19
@@
Всё,что вы изложили,я слышал из утюгов. Лучше разъясните,почему приговор пересматривают? Как-то "глухо" об этом вещают.

15.05.2020 12:36
- гость -

12:25 Гость @почему приговор пересматривают?@

@Судебная коллегия отменила апелляционный приговор ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов при его вынесении и направила уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение", - сказала пресс-секретарь суда Динара Муслимова.

В кассационном определении отмечено, что по эпизоду причинения телесных повреждений потерпевшему Соловчуку описательно-мотивировочная часть апелляционного приговора содержит существенные противоречия при оценке показаний свидетелей и осужденного Кирилла Кокорина. "Показания ряда свидетелей, данные в судебном заседании, фактически не приведены в приговоре, и им не дана оценка в совокупности с другими доказательствами; описание преступного деяния не соответствует в полной мере изложенным в приговоре доказательствам", - сказали в суде.

В эпизоде насильственных действий в отношении потерпевших Пака и Гайсина суд кассационной инстанции поставил под сомнение правильность юридической оценки действий осужденных, пояснили в пресс-службе.

"Судебная коллегия констатировала, что суд апелляционной инстанции, исключив из обвинения наличие предварительного сговора на совершение преступных действий, при квалификации содеянного не принял во внимание разъяснения Верховного суда РФ и не учел роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений потерпевшим", - сказала Муслимова. @

15.05.2020 12:42
- гость -

кинули стрелы на футболеров, чтобы отвести от чинуши

15.05.2020 12:47
Гость

15.05.2020 12:36
- гость -
Так понимаю-теперь их расстреляют? А,у нас же нет смертной казни.Тогда пожизненное сВ "В теории Кокорин и Мамаев могут рассчитывать на компенсацию морального и материального вреда.@"(с)

15.05.2020 12:48
- гость -

15.05.2020 12:10
- гость -
11:41 комрад @Вот оно лицо нашей власти.@

@Приговор по делам Кокорина и Мамаева отменен...

А сколько Шпак за это время собачек сожрал???

15.05.2020 12:57
@@

12:42 - гость - @кинули стрелы на футболеров, чтобы отвести от чинуши@

Кругом "типовое лицо нашей власти"

15.05.2020 13:03
- гость -

следующая новость, "глава окт.района не был за рулем авто!"

15.05.2020 13:05
- гость -

Я вообще считаю, что за такие правонарушения, нужно лишать должности главы района! Крайне низкий поступок оспаривать свою вину, ЗА ПЬЯНСТВО за рулем!

15.05.2020 13:09
- гость -

Ну пару лет без прав покатается, делов-то. Как будто это помешает ему пьяным за руль садиться.

15.05.2020 13:10
Гость

15.05.2020 13:05
- гость -
Франк с Томенко так не считают.

15.05.2020 13:23
дуся

15.05.2020 13:05
- гость -
Прям вот сильно поддерживаю!!!

15.05.2020 13:23
Леня

Только время затянет еще на 2 месяца, а результат тот же будет, ну и понаслаждается всеми прелестями власти

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