Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков попытается оспорить решение суда, согласно которому его обязали выплатить штраф и временно лишили водительских прав. Соответствующая информация размещена на сайте судебного участка № 8 Центрального района города. Апелляцию чиновника рассмотрит суд Центрального района Барнаула в первой половине июня. Точная дата пока неизвестна.

Как уже сообщал amic.ru, 29 декабря 2019 года Вячеслав Новиков на одной из улиц Новоалтайска не справился с управлением автомобилем и съехал в кювет. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции заподозрили, что чиновник пьян, и попросили пройти освидетельствование в присутствии понятых. Однако правоохранители получили отказ, как и на последующее предложение пройти ту же процедуру в медучреждении. После этого Новиков был привлечен к административной ответственности.

Рассмотрение дела затянулось на четыре месяца, и только 27 апреля 2020 года судья Екатерина Танская вынесла решение оштрафовать Новикова на 30 тысяч рублей, а также лишить его водительских прав сроком на год и девять месяцев.



