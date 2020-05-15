Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков попытается оспорить решение суда, согласно которому его обязали выплатить штраф и временно лишили водительских прав. Соответствующая информация размещена на сайте судебного участка № 8 Центрального района города. Апелляцию чиновника рассмотрит суд Центрального района Барнаула в первой половине июня. Точная дата пока неизвестна.
Как уже сообщал amic.ru, 29 декабря 2019 года Вячеслав Новиков на одной из улиц Новоалтайска не справился с управлением автомобилем и съехал в кювет. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции заподозрили, что чиновник пьян, и попросили пройти освидетельствование в присутствии понятых. Однако правоохранители получили отказ, как и на последующее предложение пройти ту же процедуру в медучреждении. После этого Новиков был привлечен к административной ответственности.
Рассмотрение дела затянулось на четыре месяца, и только 27 апреля 2020 года судья Екатерина Танская вынесла решение оштрафовать Новикова на 30 тысяч рублей, а также лишить его водительских прав сроком на год и девять месяцев.
Комментарии
а че так можно было?!
Франк,у тебя глава района бухарь и нарушитель закона!
франк тот еще бухарь
Некоторые говорят что он так и катается.
Позорище. Вот оно лицо нашей власти.
А он не знал,что отказ от освидетельствования-признание вины.
В Единой Росиии состоит?
15.05.2020 11:39
- гость -
Как там по закону? Решение суда не вступило в силу?Так весь срок лишения и будет апеллировать.