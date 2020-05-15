Аномальная жара, которая установилась в Алтайском крае, побила рекорды последних 19 лет, сообщают "Вести Алтай".

Температурные аномалии синоптики фиксируют уже на протяжении полугода – с ноября 2019. Апрель, например, стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Эксперты связывают такую тенденцию с глобальным потеплением.

"Вот эта неустойчивость погоды характерна для нашего климата, и связана она с процессом глобального потепления, в который верят – не верят, его обсуждают, но его специфика – увеличивается количество аномальных отклонений", – объяснила доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем института географии АлтГУ Наталья Харламова.

Как ранее писал amic.ru, предупреждение о высокой угрозе распространения огня в связи с жаркой погодой передала пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Специалисты ведомства советуют местным жителям обезопасить себя и окружающих от природных пожаров, выполняя правила пожарной безопасности.