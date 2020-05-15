Барнаулец украл с банковской карты бывшей супруги детское пособие в размере 80 тысяч рублей и потратил все на спортивные ставки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, в отдел полиции по Ленинскому району обратилась 29-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестные похитили деньги с ее банковской карты, хотя никаких подозрительных звонков ей не поступало, а сама она не совершала сомнительных операций.

В ходе расследования стражи порядка установили, что карту опустошил бывший супруг потерпевшей, когда та находилась в больнице. Именно тогда ей поступило детское пособие в размере 80 тысяч рублей, о чем и узнал задержанный. Мужчина снял деньги и отнес всю сумму в букмекерскую контору.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража".