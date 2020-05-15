22 сотрудников управления Федерального казначейства по Республике Алтай уличили в том, что они представили неполные сведения о своих доходах и имуществе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры .
"Выявлены случаи сокрытия государственными гражданскими служащими объектов недвижимости, транспортных средств и прицепов к ним, иных доходов членов семей", – констатировал представитель ведомства.
Всех нарушителей по представлению республиканской прокуратуры привлекли к дисциплинарной ответственности.
Как писал amic.ru, в этом году аналогичное наказание применили к депутатам городской думы Бийска, которые также внесли неточные сведения в свои декларации. Всего дисциплинарные меры применили в отношении 14 человек. 10 из них нарушили декларационные требования по итогам 2018 года, еще четверо – 2017-го.
Комментарии
новость блин
а почему ссылка на прокуратуру Республики Алтай?
С прицепами они, конечно , маху дали - даже Гарант папин прицеп "Скиф" честно из года в год указывает в декларации.
Тут не забывчивостью пахнет , а полным пренебрежением к Первому лицу Государства.
Гнать в шею как вариант.
Странно как-то... При покупке автомобиля, он регистрируется в гибдд и данные о владении автоматом передаются в налоговую. Кроме того, неполные сведения о доходах - это уже уголовка. Какие дисциплинарные меры? Вы о чем вообще?
неполные сведения о доходах - это уже уголовка.
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Уголовка,это кому надо - уголовка ,есть же люди,которые равны , а есть ещё равнее нас с вами.