22 сотрудников управления Федерального казначейства по Республике Алтай уличили в том, что они представили неполные сведения о своих доходах и имуществе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры .

"Выявлены случаи сокрытия государственными гражданскими служащими объектов недвижимости, транспортных средств и прицепов к ним, иных доходов членов семей", – констатировал представитель ведомства.

Всех нарушителей по представлению республиканской прокуратуры привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как писал amic.ru, в этом году аналогичное наказание применили к депутатам городской думы Бийска, которые также внесли неточные сведения в свои декларации. Всего дисциплинарные меры применили в отношении 14 человек. 10 из них нарушили декларационные требования по итогам 2018 года, еще четверо – 2017-го.