Российскому правительству предложили ввести специальное пособие, предназначенное для покупки индивидуальных средств защиты в период пандемии коронавируса. Соответствующее предложение выдвинула глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец, ее слова передает RT.

По словам Волынец, сейчас во многих регионах России устанавливают масочный и перчаточный режимы, однако далеко не у всех хватает денег на покупку средств индивидуальной защиты.

В связи с этим Волынец предлагает ввести специальное пособие, которое должно рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска на день. При этом предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания пандемии.

Кроме того, в исключительных случаях его можно заменить бесплатной выдачей масок и перчаток, подчеркнула Волынец.

Напомним, 12 мая в Алтайском крае ввели масочный режим. Он подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте.