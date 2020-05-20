Оплата трудна. Куда обращаться, если банк отказывает в кредите

Количество одобренных кредитов упало до минимума за два года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Из-за того что доходы россиян снизились, заемщиков стали проверять более тщательно. Что делать, если вам отказали в банке, рассказали эксперты финансовой группы "Содействие".

Вместо банка можно выбрать микрофинансовую организацию. В НБКИ отмечают, что заемщики стали чаще обращаться в МФО: средний размер кредита вырос на 7,7%. Особой популярностью пользуются займы под залог автомобиля: можно быстро и по выгодной ставке получить деньги и при этом авто остается у владельца.

Чтобы не стать жертвой мошенников и не попасть в долговую яму, нужно выбирать компанию, входящую в реестр ЦБ РФ. В Барнауле – это финансовая группа "Содействие". Сотрудники компании помогут получить заем в день обращения и оформят все документы в течение часа.

Узнать актуальную информацию о финансах, займах и кредитах или обсудить вашу ситуацию можно по бесплатному номеру 8-800-302-83-63. А чтобы оставаться в курсе событий, стоит подписаться на рассылку от финансовой группы "Содействие".

Офис финансовой группы "Содействие":

Адрес: ул. Гоголя, 66 (отдельный вход)

Тел. 8-800-302-83-63 (звонок бесплатный)

График работы: пн-пт – с 9:00 до 18:00; сб – с 9:00 до 16:00

www.sfgroup.ru/barnaul

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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юрлица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на май 2020 года.