Оплата трудна. Куда обращаться, если банк отказывает в кредите

Количество одобренных кредитов упало до минимума за два года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Из-за того что доходы россиян снизились, заемщиков стали проверять более тщательно. Что делать, если вам отказали в банке, рассказали эксперты финансовой группы "Содействие".
Вместо банка можно выбрать микрофинансовую организацию. В НБКИ отмечают, что заемщики стали чаще обращаться в МФО: средний размер кредита вырос на 7,7%. Особой популярностью пользуются займы под залог автомобиля: можно быстро и по выгодной ставке получить деньги и при этом авто остается у владельца.
Чтобы не стать жертвой мошенников и не попасть в долговую яму, нужно выбирать компанию, входящую в реестр ЦБ РФ. В Барнауле – это финансовая группа "Содействие". Сотрудники компании помогут получить заем в день обращения и оформят все документы в течение часа.
Узнать актуальную информацию о финансах, займах и кредитах или обсудить вашу ситуацию можно по бесплатному номеру 8-800-302-83-63. А чтобы оставаться в курсе событий, стоит подписаться на рассылку от финансовой группы "Содействие".
Офис финансовой группы "Содействие":
Адрес: ул. Гоголя, 66 (отдельный вход)
Тел. 8-800-302-83-63 (звонок бесплатный)
График работы: пн-пт – с 9:00 до 18:00; сб – с 9:00 до 16:00
www.sfgroup.ru/barnaul
"ВКонтакте"
Facebook
"Одноклассники"
Instagram
Twitter
ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юрлица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на май 2020 года.
Комментарии
Если вам не одобрили кредит, значит он вам не нужен...
Сейчас хоть отстали, а то одолевали своими "заманчивыми" предложениями. Вот что значит дать согласие на обработку данных, в переводе на русский твои персональные данные будут проданы и перепроданы всем кто готов заплатить за клиентскую базу.
АБОРИГЕНУ - говоришь что согласен взять кредит под 3% годовых..... отстают сразу.
а у Тинькова просишь дать адрес филиала в своей деревне ...)))
Нужно жить по средствам и не брать никаких кредитов у банков, в лучшем случае дружить с головой - грамотно распоряжаться своими доходами и делать накопления на покупку. А в МФО за деньгами обращаются те, кто вообще не имеет мозгов
20.05.2020 12:37
Иsтина
Примерно на таких условиях я и предлагал им сотрудничество и 3% это слишком много, под такой процент в нормальных странах дают обычно каким нибудь мутным иностранцам и людям с неизвестной кредитной историей. Я настаивал на 1,5%, максимум 2%.