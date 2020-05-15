Следователи предъявили обвинение главному инженеру АО "Модест" в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Правоохранительные органы выяснили, что с декабря 2014 по февраль 2019 года он получил свыше 560 тысяч рублей через посредника от директора одной из барнаульских компаний.

"Денежные средства предназначались для выбора именно этого общества в качестве поставщика комплектующих к инженерному оборудованию для нужд "Модеста", – сообщает пресс-служба регионального Следкома.

В отношении управленца возбудили уголовное дело статье "Получение должностным лицом взятки в крупном размере". Ее санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до 60-кратной суммы взятки. Обвиняемого заключили под стражу.

В феврале amic.ru писал, что совладелец Барнаульского молочного комбината Гарри Шония приобрел 100% акций завода "Модест". Напомним, это предприятие – единственный в Алтайском крае производитель молочной продукции для детей.

За "Модест" Шония заплатил 64 млн рублей при изначально заявленной стоимости в 63,6 млн рублей. До этого "Модест" принадлежал властям Алтайского края.

Ранее уголовное дело возбудили против руководителя предприятия Антониды Устиновой. Ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, с октября 2014 по июнь 2018 года гендиректор АО "Модест" получила взятку в особо крупном размере от руководителя одного из предприятий региона.

Денежные средства предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе данного предприятия в качестве поставщика товаров для нужд общества.

Почти за три с половиной года генеральный директор получила на подконтрольный ей банковский счет взятку в размере более 7 миллионов рублей, утверждают следственные органы.