Следователи предъявили обвинение главному инженеру АО "Модест" в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Правоохранительные органы выяснили, что с декабря 2014 по февраль 2019 года он получил свыше 560 тысяч рублей через посредника от директора одной из барнаульских компаний.
"Денежные средства предназначались для выбора именно этого общества в качестве поставщика комплектующих к инженерному оборудованию для нужд "Модеста", – сообщает пресс-служба регионального Следкома.
В отношении управленца возбудили уголовное дело статье "Получение должностным лицом взятки в крупном размере". Ее санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до 60-кратной суммы взятки. Обвиняемого заключили под стражу.
В феврале amic.ru писал, что совладелец Барнаульского молочного комбината Гарри Шония приобрел 100% акций завода "Модест". Напомним, это предприятие – единственный в Алтайском крае производитель молочной продукции для детей.
За "Модест" Шония заплатил 64 млн рублей при изначально заявленной стоимости в 63,6 млн рублей. До этого "Модест" принадлежал властям Алтайского края.
Ранее уголовное дело возбудили против руководителя предприятия Антониды Устиновой. Ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, с октября 2014 по июнь 2018 года гендиректор АО "Модест" получила взятку в особо крупном размере от руководителя одного из предприятий региона.
Денежные средства предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе данного предприятия в качестве поставщика товаров для нужд общества.
Почти за три с половиной года генеральный директор получила на подконтрольный ей банковский счет взятку в размере более 7 миллионов рублей, утверждают следственные органы.
Комментарии
предложный падеж - взяткЕ. нет?
Антонида невиновата? Или каждый брал за свою "компетенцию",как модно сейчас говорить?
15.05.2020 12:57
- гость -
Взятке - это не предложный, а давательный падеж )) или взятельный )
Объясните непонятливому - инженер в частной конторе как оказался "должностным лицом"? Обычный откат в коммерческих структурах...
Какой инженер - такая и продукция....
Бред какой-то. Такие вопросы решаются на уровне директоров, но не как на уровне главного инженера
старо как мир! Новому собственнику надо "вдолбить", что ранее было всё плохо...А вот теперь только по настоящему всё и начнется правильно, качественно и социально ответственно!!!! - а по факту: хотим, как лучше , а будет, как всегда (Черномырдин)- Будет та же масса"похожая на молоко и кисломолочные продукты"
Все понял, но вот не понял, причем тут следователи? Предприятие не государственное, Кому какое дело, что приказчик у купца взятку взял, чтобы товар у поставщика купить. Не госзакупка, не государственный карман
15.05.2020 13:13
- гость -
Персонал владеющий навыками и знаниями, которыми не владеет директор - может решить очень и очень многие вопросы, поверьте мне
15.05.2020 13:33
Filin
"До этого "Модест" принадлежал властям Алтайского края." (с)
Наискосок не читайте.
искосок не читайте.
И что? Предприятие ныне не государственное, а частное. Раньше все властям принадлежало, лет тридцать назад буквально.