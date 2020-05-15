Фото: mintrans22.ru
Специалисты Минтранса Алтайского края проверили качество санитарной обработки легковых такси и автобусов, следующих по городским и региональным маршрутам, передает пресс-служба ведомства.
Проверка показала, что транспорт дезинфицируют специальными хлорсодержащими растворами, им протирают поручни и сиденья. Кроме того, сотрудники Минтранса отметили и наличие индивидуальных средств защиты.
В министерстве подчеркнули, что такие проверки регулярно проводят работники ведомства, а также Роспотребнадзора и администрации Барнаула.
Напомним, с 12 мая в Алтайском крае ввели масочный режим. Он подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте.
Комментарии
Я Вас умоляю, как санобработка??? Их моют в лучшем случае раз в неделю, не то, чтобы обрабатывают... не смешите народ, особенно тех, кто ежедневно пользуется им!
В лучшем случае минтрансовцы приехали на конечную с фотоаппаратом и под это дело кондукторы достали тряпки и "изобразили". Вы проедьте обычным пассажиром и посмотрите.
24 маршрут не моют неделями! а вы говорите об санобработке!!!
ехала вчера в маршрутке, перед постом гаи водитель и кондуктор были в масках, а как на трассу выехали, то сняли. какая дезинфекция, я вас умоляю..
А никого не смутило, что в статье речь идет о автобусах и такси, а на фотографии вообще троллейбус?
15.05.2020 14:32
- гость -
Так и отчёт написан не выходя из кабинета.