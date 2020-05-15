Фото: mintrans22.ru

Специалисты Минтранса Алтайского края проверили качество санитарной обработки легковых такси и автобусов, следующих по городским и региональным маршрутам, передает пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что транспорт дезинфицируют специальными хлорсодержащими растворами, им протирают поручни и сиденья. Кроме того, сотрудники Минтранса отметили и наличие индивидуальных средств защиты.

В министерстве подчеркнули, что такие проверки регулярно проводят работники ведомства, а также Роспотребнадзора и администрации Барнаула.

Напомним, с 12 мая в Алтайском крае ввели масочный режим. Он подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте.