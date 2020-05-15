Врач Александр Мясников в выпуске YouTube-канала "Соловьев Live" пожаловался на большое количество "дебилов", которые критикуют его высказывания в интернете.

Он рассказал, как его задел один комментарий в соцсетях, где пользователь в грубой форме упрекнул медика в том, что он надел защитный костюм во время посещения зараженных COVID-19, несмотря на то, что сам же сомневался в его эффективности.

"Вы меня на слабо не берите! Я в Анголе к Эболе ходил без ничего. Тогда она была, а костюмов не было, у нас были случаи. Я в холерном бараке людей спасал... Меня на понт брать не надо", – сказал Мясников.

Доктор отметил, что ему важна безопасность своих подчиненных, поэтому если они увидят, что главный врач ходит без костюма, то и сами решат делать так же.

Мясников также рассказал, что сейчас стал осторожнее вести себя в публичном пространстве, так как раньше он говорил все, что думает, а "теперь все, кому не лень, лезут и кричат: "Доктор Мясников сказал...".