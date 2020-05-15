Врач Александр Мясников в выпуске YouTube-канала "Соловьев Live" пожаловался на большое количество "дебилов", которые критикуют его высказывания в интернете.
Он рассказал, как его задел один комментарий в соцсетях, где пользователь в грубой форме упрекнул медика в том, что он надел защитный костюм во время посещения зараженных COVID-19, несмотря на то, что сам же сомневался в его эффективности.
"Вы меня на слабо не берите! Я в Анголе к Эболе ходил без ничего. Тогда она была, а костюмов не было, у нас были случаи. Я в холерном бараке людей спасал... Меня на понт брать не надо", – сказал Мясников.
Доктор отметил, что ему важна безопасность своих подчиненных, поэтому если они увидят, что главный врач ходит без костюма, то и сами решат делать так же.
Мясников также рассказал, что сейчас стал осторожнее вести себя в публичном пространстве, так как раньше он говорил все, что думает, а "теперь все, кому не лень, лезут и кричат: "Доктор Мясников сказал...".
Комментарии
"Вы меня на слабо не берите! Я в Анголе к Эболе ходил без ничего. Тогда она была, а костюмов не было, у нас были случаи. Я в холерном бараке людей спасал... Меня на понт брать не надо", — сказал Мясников.
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Быдло колхозное
Обычный холуй, чего о нём говорить.
Доверенное лицо путина и собянина, друг вечернего м-звона. Вот кто сейчас мясников. А в Анголе был совмем другой, советский врач мясников.
У нас даже месный с аборигеном прилично выражаются. А этот медик-маугли "выплюнутый" Анголой ведет себя совсем как дикарь.
Как только профессионал попадает в жернова центрального телевидения, он сразу теряет свою компетентность и становится очередной говорящей головой. И такое не только с врачами. Давно в игноре сей товарищ.
66 лет, кандидат наук, жесть...
господи, он шоумен
15.05.2020 14:49
- гость -
Что то не очень у него это получается. Возраст уже не тот, что шоумэнить начинать.
чуть ковырнули гогно и полезло
Верхних критиков Мясников не прочитает.И слава богу.
- гость -
66 лет, кандидат наук, жесть...
А что, докторские пишут только талантища?
Так не надо пургу нести в интернете, и все будет хорошо.
Сам говорит что неэффективен и тут же что другие будут без защиты.Непонятно.
15.05.2020 15:02
- гость -
В 1981 году защитился. Там вам не тут)
Кому Мясников не нравится,пусть засунут языки туда,на чём сидите.
месный у нас действительно...чуть что,так сразу "мерси,данке шён и зеер гут"