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Мир после зомби-апокалипсиса. Барнаульцы в Италии и Испании о жизни после карантина

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
Соскучившиеся по живому общению испанцы портят статистику по "короне", а итальянцы не понимают, что происходит
Фото: lefigaro.fr

Фото: lefigaro.fr

Испания и Италия постепенно возвращаются к нормальной жизни после карантина из-за коронавируса. Но ослабление ограничительных мер не везде проходит гладко. Amic.ru поговорил с барнаульцами, которые сейчас проживают в этих странах и узнал, что там происходит, и почему правительство Испании пришло в ужас спустя две недели после отмены режима самоизоляции.

Подпортили статистику

Уроженка Барнаула Ирина, проживающая сейчас в Андалусии, рассказала amic.ru, что чуть больше двух недель назад вместе с сыном они смогли погулять по улице. Жителям разрешили прогулки с детьми. Но не дальше одного километра от дома и только лишь своей семьей. При этом детей обязан сопровождать взрослый. И на его попечении не может быть более трех несовершеннолетних.

Горячие южане обрадовались возможности выйти из дома. Но радость их была настолько бурной, что заставила правительство пожалеть о своем решении. 

"Испанцы страдают не от коронавируса и не от работы на "удаленке", а от того, что нельзя просто выйти и как раньше с кем-нибудь поболтать. Поговорить в их жизни – это самое важное. Они начали собираться на детских площадках как будто бы для прогулки с детьми, а на самом деле – пообщаться. После этого послабления прошло две недели. Уже были первые сводки и наше правительство в ужасе, потому что произошел скачок детской заболеваемости", – сокрушается Ирина.

После 26 апреля (именно тогда власти Испании разрешили прогулки для детей), заболеваемость среди детей младше 10 лет выросла на 35,3%. А в группе от 10 до 19 лет – на 40,9%.


На улицу – по часам, в магазин – по записи

Чтобы после окончания карантина на улицах не образовывались толпы людей, в Испании разработали график, когда кому чем можно заниматься.

Например, взрослым можно выходить на прогулку и заниматься спортом на свежем воздухе в период с 7:00 до 10:00 утра и с 20:00 до 23:00. При этом обязательно требуется соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Время с 12:00 и до 20:00 отведено для детей в возрасте до 14 лет. Время для прогулок лиц старше 70 лет, а также нуждающихся в сопровождении, установлено с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 20:00.

Как рассказывает Ирина, чтобы попасть в непродуктовый магазин или салон красоты, нужно записаться заранее. После записи клиенту выдается специальная бумага или "сита" – бронь с указанием времени визита. Если вы пытаетесь зайти в магазин без этой бумаги – штраф около 1000 евро.

Кстати штраф и за то, что затеял беседу в магазине. А соскучившихся по общению испанцев остановить очень трудно. Порой охранникам приходится буквально оттаскивать друг от друга разговорившихся собеседников. "В магазинах люди тянутся друг к другу поболтать, на это ругается охранник, если ты не будешь его слушать, то он вызовет полицию. А вот полиция уже может выписать штраф", – рассказывает Ирина.

На пляже с защитным экраном

Большая радость для испанцев – в понедельник, 25 мая, в Андалусии для купания открыли пляжи. До этого их тоже можно было посещать, но только для занятий спортом.

Теперь разрешили купаться. Но число посетителей пляжа ограничили. Отдыхающим разрешено находиться на побережье не более четырех часов. Люди обязаны соблюдать дистанцию. Лежаки и шезлонги должны располагаться на расстоянии от четырех метров друг от друга, а между отдыхающими установят защитные экраны.

Посетители пляжа обязаны принять душ перед выходом из дома, а также по прибытии на пляж. Детские игрушки не должны попасть в руки "чужих" детей.

Чтобы следить за числом отдыхающих, на курорте Фуэнхирола пообещали установить специальные датчики. Сканеры на фонарных столбах будут отслеживать количество людей на пляже и сообщать туристам через приложение на смартфоне, какие зоны наиболее загружены.

Также все места общего пользования будут тщательно дезинфицировать.

Счастливы каждый день

Карантин и вся ситуация с коронавирусом, в том числе огромное количество смертей, вызванное этой инфекцией, не особо отразилось на жизненном укладе испанцев. По мнению Ирины, испанцы слишком жизнелюбивы, чтобы менять свою жизнь: "Вряд ли карантин здесь что-то поменяет. Здесь такой менталитет, когда люди радуются жизни, они счастливы каждый день. Они не работают на трех работах, они, дай Бог, работают на одной. Все остальное время они гуляют со своей семьей, со своими детьми или пьянствуют по кабакам. Поэтому вряд ли коронавирус заставит их поменять свое мировоззрение. Это глубинное мировоззрение людей, которые даже на последние деньги живут роскошно, красиво и радуются жизни каждое мгновение".

По данным на 25 мая, в Испании зафиксировано 282 852 случая заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных не изменилось. С начала пандемии в Испании умерли 28 752 человека, инфицированных коронавирусом.

Мир после зомби-апокалипсиса

Италия в первые дни после отмены карантина была похожа на мир после зомби-апокалипсиса, рассказывает Александра Гончарова. Уехав из Барнаула, девушка поселилась в итальянском регионе Венето.

"Ощущение, что ты попал в какой-то фантастический мир, особенно остро ощущалось в первые дни отмены карантина, когда уже можно было выходить из дома, но магазины и бары еще были закрыты. Плюс, на протяжении двух месяцев я практически ни с кем не общалась, кроме моего молодого человека (онлайн-обучение и видеоаперитивы с друзьями не в счет). Все это было немножко дико, что ли", – рассказывает девушка.

И такое ощущение было не у нее одной. В первые дни после отмены карантина, говорит Александра, люди ходили по улицам, как будто не вполне осознавая, что происходит. Многим приходится вновь привыкать к прежнему ритму, учиться выходить из рутины и подвешенного состояния, в котором все находились два месяца.

По мнению Александры, Италия сумеет быстро после карантина вернуться в прежнее русло и жизнь страны коронавирус особо не поменяет. Да и экономика государства  долго в простое не будет.

"По более или менее положительным экономическим прогнозам, за год-полтора уже все восстановится точно так же, как и было раньше. Все будет идти вперед только с положительной динамикой", – отмечает она.

Особо бдительные

Сама Александра работает в баре. Она рассказывает, что в Италии уже с 18 мая заработали все сферы, в том числе и развлекательные. Разрешено работать и ресторанам и барам. Девушка говорит, что, несмотря на все, что пришлось пережить, большинство итальянцев легкомысленно относятся к требованиям властей носить маски и соблюдать дистанцию. В бар, где она работает, часто заходят большие компании людей. И, несмотря на то, что необходимо носить маски, все понимают, что в таких местах делать это нереально.

Но появилась и другая категория жителей: особо бдительных, которые следят за соблюдением правил и в случае чего жалуются полиции. Такой вот своеобразный народный контроль.

"Нужно ходить в масках, но люди пренебрегают этим. Хотя есть особо бдительные люди. К примеру, у нас в баре, наклонившись друг к другу, сидели два парня, и маски у них были спущены. Они смотрели что-то на телефоне. И один бдительный мужчина в баре увидел это и сказал, что позвонит карабинеру. Нам пришлось улаживать конфликт и попросить молодых людей надеть маски или отсесть друг от друга на один метр. Люди ведут себя по-разному. Кто-то действительно опасается, как этот мужчина, а кто-то, наоборот, рад, что наконец-то это закончилось", – рассказывает девушка.

Она также рассказала, что в кафе очень ответственно соблюдают все предписания. Регулярная дезинфекция столов, стульев, держателей салфеток, ручек и других поверхностей – работы прибавилось, но никто не жалуется. Есть понимание, что работать в таких условиях лучше, чем не работать вообще.

В ожидании второй волны

По словам Александры, власти Италии опасаются того, что осенью-зимой 2020-2021 годов снова может возникнуть опасность распространения коронавируса.

"Они думают наперед, как предотвратить это в следующем сезоне. Но пока это только разговоры. Возможно, власти введут какие-то ограничительные меры, если вирус вновь начнет распространяться", – рассказывает она.

Пока же правительство заинтересовано в том, чтобы удержать импульсивных итальянцев в пределах страны и не допустить завозных случаев COVID-19. Для этого разработан ряд мер. В их числе – поддержка и продвижение местного туризма. А жителям страны, решившим отдохнуть в пределах Италии, выдают около 400-500 евро на отпуск.

В Италии, по данным на 25 мая, зафиксировано 229 858 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных не изменилось. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Италии составляет 32 785 человек.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

26.05.2020 07:52
- гость -

Кому-то это интересно кроме беженцев?

26.05.2020 08:34
Гость

спасибо, интересная статья.

26.05.2020 08:46
- гость -

Спасибо за интересный репортаж

26.05.2020 09:07
- гость -

И мне тоже понравилось .

26.05.2020 09:15
Как то так

Представляю как часто вспомнили бы конституцию и права личности если бы подобное ввели у нас)))

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