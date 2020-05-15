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14 соцучреждений Алтайского края работают в изоляции

, ИА "Амител"
Часть из них приняли такое решение добровольно
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Количество соцучреждений в Алтайском крае, которые работают в изоляции, назвал в ходе онлайн-брифинга глава регионального управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации Александр Репин.

По его словам, на 15 мая в таком режиме функционируют 14 социальных объектов, причем в четырех из них коллективы сами проявили инициативу.

Речь идет о домах-интернатах и нескольких других учреждениях с постоянным пребыванием людей. Их сотрудники работают сменами по две недели. Все это время они не покидают территории соцучреждений.

Репин подчеркнул, что на такой режим работы сотрудники переходят исключительно "по добровольному согласию и по личному заявлению".

Как ранее писал amic.ru, в Алтайском крае за последние сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 847.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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