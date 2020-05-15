Детские загородные лагеря в Алтайском крае раньше 1 июля не откроются. Об этом в ходе программы "Разговор с министром" на YouTube рассказал глава регионального Минобрнауки Максим Костенко. По его словам, эпидемиологическая обстановка не даст открыться лагерям раньше начала второго сезона, который в этом году станет первым – то есть до 1 июля.

Что касается продолжительности смен, то они ранее планировались трехнедельными. По словам Костенко, 21 день – это именно тот срок, за который ребенок набирается сил и восстанавливает здоровье. НО в разрезе нынешней ситуации сезоны, возможно, придется немного сохранить. Однако это решение будет приниматься на федеральном уровне.

Если говорить о пришкольных лагерях, то они не откроются раньше 15 июня. Здесь все зависит от нескольких моментов. Во-первых, это все та же эпидемиологическая обстановка, во-вторых, соблюдение требований Роспотребнадзора. Например, группы не более 12 детей.

Как уже сообщал amic.ru, если лагеря все же не откроются, то родителям вернут полную стоимость путевок.