Пятница, 15 Май, 17:26

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,93
€ 79,9
28°

252245 +0
Обь
397см -22


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Виктора Томенко критикуют меньше других губернаторов Сибири

, ИА "Амител"
Доля негативных комментариев в соцсетях у главы Алтайского края не превысила 7%
Виктор Томенко / Фото: altairegion22.ru

Виктор Томенко / Фото: altairegion22.ru

Виктор Томенко возглавил рейтинг наименее критикуемых губернаторов в Сибири по итогам апреля 2020 года, сообщает Центр политической конъюнктуры.

Доля негативных комментариев в социальных сетях у главы Алтайского края составила 6,64%. В тройку вошли Шолбан Кара-оол – 6,97% (Тыва) и Сергей Цивилёв – 9,16% (Кемеровская область).

Замкнули пятерку Александр Бурков – 9,53% (Омская область) и Андрей Травников – 9,88% (Новосибирская область).

Свыше 10% комментариев оказались критическими у Игоря Кобзева – 13,05% (Иркутская область), Олега Хорохордина – 18,52% (Республика Алтай), Александра Усса – 22,05% (Красноярский край), Валентина Коновалова – 24,11% (Хакасия) и Сергея Жвачкина – 28,21% (Томская область).

Стоит отметить, что по России лидерами стали Махмуд-Али Калиматов – 2,85% (Ингушетия), Сергей Морозов – 3,29% (Ульяновская область), Сергей Носов – 3,38% (Магаданская область), Рустам Минниханов – 3,5% (Татарстан) и Игорь Бабушкин – 3,68% (Астраханская область).

В список аутсайдеров по этому показателю попали Вячеслав Битаров – 28,57% (Северная Осетия), Сергей Жвачкин – 28,21% (Томская область), Валентин Коновалов – 24,11% (Хакасия), Александр Усс – 22,05% (Красноярский край) и Александр Богомаз – 20,02% (Брянская область).

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.05.2020 15:59
- гость -

Да уж конечно... СтОит только почитать комментарии.
А по нормальному-кто его выбирал губернатором??? Больше половины населения края вообще на выборы не пришли, т. к. не было достойных кандидатов и не было графы-против всех!

15.05.2020 15:59
- гость -

Кто посмеет ребенка обидеть???!

15.05.2020 16:01
- гость -

А что, выборы были?? Я чтой-то запямятовал.....

15.05.2020 16:02
- гость -

Дали ребенку игрушку (Алтайский край) поиграть.....

15.05.2020 16:07
Гость

Значит трудятся не покладая рук в специально созданном отделе "положительных комментаторов". Зря что-ли деньги выделялись?

15.05.2020 16:11
Гость

Критиковать бездельника всегда не за что...

15.05.2020 16:14
- гость -

Между прочим, этот ребенок один из самых адекватных губернаторов в округе и уж точно не хуже и, как минимум, в 2 раза лучше нашего предыдущего "губера". В ситуации сегодняшнего дня наш регион, благодаря Томенко, принял самые разумные меры, а именно не перегибая палку следовать общим рекомендациям. Люди на улице, предприятия в большинстве своем работают. Так что нечего на человека наговаривать.

15.05.2020 16:16
- гость -

Я просто офигеваю от мудрых решений:
- рыбалка разрешена- охота закрыта;
- педикюр дамам делать можно - мужикам находиться за 30 км от города на стрельбище НЕЛЬЗЯ.

Вы там в своей голове, начальственной, ужО разберитесь, пжалуста.
Задолбали запретильщики х...ы.

15.05.2020 16:17
Гостюн

Чуть выше увидел 7 комментариев. Из них 6 с критикой и 1 положительный.
Получается не критикует каждый 7-ой человек, значит процент критики 7%
Ну вот такая матЫмытЮка получается ))))

15.05.2020 16:19
@@

Будешь критиковать, посадят, скажут, что призывал к свержению..

15.05.2020 16:20
- гость -

Запрет охоты - это очень разумно. Я бы ее вообще запретил полностью. Зверей и птиц не так уж много осталось. Тоже мне охотники. Только водку жрать, да зверей как в тире стрелять. Сейчас все охотниками стали. Я понимаю, охота ради пропитания, но я думаю предыдущих оратор не последний "х..." доедает, раз деньги на охоту есть.

15.05.2020 16:22
Гость

15.05.2020 16:14
- гость -
Объясните,почему у "неадекватного" Кемеровского губера,где первым в Сибири появился коронованный,286 чел. выявленных,а у самого "адекватного"-847 человек?

15.05.2020 16:26
- гость -

Да, если нет конкретных действий, хотелось бы услышать, что в планах. Вообще тишина. Это напрягает.

15.05.2020 16:28
- гость -

16:17 Гостюн "каждый 7-ой человек, значит процент критики 7%"

В вашем подсчете каждый 7 - положительный, Значит 14% положительных, а 86% - с критикой

15.05.2020 16:32
Гость

Правьте уже свой процент-видите,сколько "положительных" отзывов?

15.05.2020 16:37
Кот.Без сапог.

Запрет охоты - это очень разумно. Я бы ее вообще запретил полностью. Зверей и птиц не так уж много осталось. Тоже мне охотники. Только водку жрать, да зверей как в тире стрелять. Сейчас все охотниками стали. Я понимаю, охота ради пропитания, но я думаю предыдущих оратор не последний "х..." доедает, раз деньги на охоту есть.


Тебе, в силу убогости твоей, никогда не понять обыкновенных человеческих ценностей. Про стрелять как в тире обожраному водкой - вообще шедевр. Ты такое видела когда тебя в качестве полевой жены мажоры с ружьями в лесополосу вывозили?

15.05.2020 16:40
- гость -

гостю 15.05.2020 16:20,
когда с мозгами проблема, не стоит это демонстрировать столь открыто...

Для понимания хотя бы чего -нибудь об охоте , рекомендуется читать классиков(Тургенев, Аксаков и т.д.), а также труды биологов, объясняющих не сведующим, например зачем нужна весенняя охота на селезня утки.... и многие вещи станут вам понятнее, дорогой вы наш зелёный фроинд.

15.05.2020 16:41
- гость -

Положительные отзывы пишут ...
Хорошо выполняют свою работу))))))

15.05.2020 16:43
Гость

15.05.2020 16:37
Кот.Без сапог.
Не ведись- "Коллектив положительных комментаторов" уводит от темы.

15.05.2020 16:46
Гость

15.05.2020 16:41
- гость -
Кто там им главным назначался? Пахаева?

15.05.2020 16:58
- гость -

Доля негативных комментариев в социальных сетях у главы Алтайского края составила 6,64%.

Это заслуга центров алтайских, а не Вити

15.05.2020 17:00
- гость -

Охотники могут стоять кучей, а рыбаки расходятся вдоль берега...
А по существу - нужно мериться не жалобами, а благодарностями...
Получит опыт управления краем, поедет в Москву управлять государством...

15.05.2020 17:05
- гость -

Покритикуй попробую!
Тут же модеры трут

15.05.2020 17:06
- гость -

Это заслуга цензоров алтайских, а не Вити

Уже успел скорректировать

15.05.2020 17:11
Гость

Нормальный губернатор, не мешает жить!

15.05.2020 17:11
- гость -

Представляю что в других регионах с оськиными, доминиканками и башкирами творится

15.05.2020 17:13
- гость -

Вся эта власть - дерьмо, и её представители тоже. А эти процентики пусть засунут себе в трещину.

15.05.2020 17:17
- гость -

Вообще нулевой уровень.

15.05.2020 17:18
- гость -

А мне нравится. Как минимум лучше всех предыдущих.
Еще бы стоматологии открыл. А то принимают только с острой болью, а если сейчас не полечить, то скоро действительно появится острая боль.

15.05.2020 17:22
Гость.

15.05.2020 17:18
- гость -
Он женат,прекращайте ваше "нравится".

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
17:25
Алтайскую заключенную осудят за бунт в колонии 0
17:10
Боятся коронавируса. Постояльцы покидают дома престарелых в Алтайском крае 0
16:57
Стражи порядка до смерти забили сибиряка в отделении полиции 6
16:46
На Алтае готовы пересмотреть контракты, которые курировал замминистра 0
16:40
Лавров рассказал, будут ли вводить в России выездные визы 0
16:29
Нового начальника алтайской Росгвардии представили губернатору 4
16:15
Остался последний город. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае 2
15:55
Виктора Томенко критикуют меньше других губернаторов Сибири 30
15:46
Когда закончится учебный год в школах Алтайского края и что учеников ждет дальше 1
15:34
Пожарные спасли пенсионерку при пожаре в алтайском селе 0
15:14
Более 10,5 тыс. новых заражений коронавирусом зафиксировали в России 2
15:02
Вернувшиеся в Алтайский край вахтовики пожаловались на голод 6
14:54
"Прокачать" героя со скидкой. "МегаФон" предлагает новые возможности для геймеров 0
14:41
В России впервые выявили повторное заражение коронавирусом 6
14:30
Второй сезон может стать первым. Детские лагеря в Алтайском крае до 1 июля не откроют 3
14:19
В Алтайском крае проверили, как дезинфицируют такси и автобусы 7
14:06
COVID-19 нам не страшен: как на Алтае идет посевная кампания в эпоху пандемии 3
13:55
"Меня на понт брать не надо". Доктор Мясников пожаловался на "дебилов" 18
13:44
В России предложили ввести новое пособие на время пандемии 7
13:32
14 соцучреждений Алтайского края работают в изоляции 0
13:16
Температурные рекорды фиксируют синоптики в Алтайском крае 1
13:05
РФС закрыл зону, где играет "Динамо-Барнаул". Что теперь будет с футболом на Алтае? 20
12:50
Бывшего главного инженера алтайского завода "Модест" обвинили во взятке в полмиллиона 15
12:31
22 сотрудника алтайского казначейства наказали за "тайные" доходы и имущество 6
12:19
А где весна? Северные регионы России завалило снегом 5
12:06
Барнаулец украл у бывшей супруги детское пособие и поставил его на спорт 3
11:47
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае достигло 847 26
11:42
И жара, и грозы. Какими будут предстоящие выходные в Алтайском крае 0
11:30
Глава Октябрьского района Барнаула оспорит лишение прав 27
11:16
Правда ли, что выборы будут проходить онлайн и зачем это нужно 6
11:02
В Барнауле отменили часть авиарейсов до конца мая 1
10:50
"Мое тело – мое дело". Модель бодипозитива о любви к себе и лишнем весе 105
10:39
Водитель такси погиб в жестком ДТП на алтайской трассе 3
10:27
Где в Барнауле отключат горячую воду и надолго ли? 3
10:15
Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA 5 6
10:04
Покорили нежной семгой. В честь дня рождения "Суши LAVKA" дарит "Филадельфию" 0
09:53
Женщины обогнали мужчин по росту благосостояния 9
09:39
Продюсер "Ласкового мая" решил построить на Алтае поселок 14
09:27
Кофе впервые обогнал чай по популярности среди россиян 4
09:11
Код красный. Барнаульцы в Китае о выходе из карантина и тотальной слежке за людьми 33
09:05
В России резко упали объемы сбережений населения 13
08:45
В Бийске сократили число рейсов до садоводств 0
08:29
Более 15 тысяч алтайских школьников получили продуктовые наборы 0
08:15
На Алтае опекун украла у сироты 300 тысяч рублей и пустила их на собственный бизнес 3
08:01
Басни через Zoom: готовы ли вузы Алтая к вступительным экзаменам в онлайн-формате? 2
07:51
Благотворители не взяли 200 тысяч долларов от рэпера 6ix9ine из-за его репутации 3
07:48
Как тротуар, только поменьше. Как барнаульцы пользуются первой в городе велодорожкой 47
07:38
Праздник в каждую квартиру. В Алтайском крае отпразднуют 1 июня в новом формате 0
07:25
И еще подождете. Барнаульцев с сорванными турами отправят на отдых только через год 9
07:14
Мошенники придумали способ нажиться за счет "путинских" выплат 3
07:02
Бессимптомных пациентов с коронавирусом в Алтайском крае консультируют онлайн 2
06:47
Ученые назвали напиток, который позволяет избавиться от жира на животе 12
06:32
Лакоманьяки: подборка самого странного маникюра 16
06:23
Народные приметы. Что нельзя делать 15 мая 2
06:16
Алтайский край занимает предпоследнее место по уровню смертности от COVID в Сибири 1
06:00
Майская жара. Столбики термометров на Алтае поднимутся до +34°C 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.