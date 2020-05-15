Виктор Томенко возглавил рейтинг наименее критикуемых губернаторов в Сибири по итогам апреля 2020 года, сообщает Центр политической конъюнктуры.

Доля негативных комментариев в социальных сетях у главы Алтайского края составила 6,64%. В тройку вошли Шолбан Кара-оол – 6,97% (Тыва) и Сергей Цивилёв – 9,16% (Кемеровская область).

Замкнули пятерку Александр Бурков – 9,53% (Омская область) и Андрей Травников – 9,88% (Новосибирская область).

Свыше 10% комментариев оказались критическими у Игоря Кобзева – 13,05% (Иркутская область), Олега Хорохордина – 18,52% (Республика Алтай), Александра Усса – 22,05% (Красноярский край), Валентина Коновалова – 24,11% (Хакасия) и Сергея Жвачкина – 28,21% (Томская область).

Стоит отметить, что по России лидерами стали Махмуд-Али Калиматов – 2,85% (Ингушетия), Сергей Морозов – 3,29% (Ульяновская область), Сергей Носов – 3,38% (Магаданская область), Рустам Минниханов – 3,5% (Татарстан) и Игорь Бабушкин – 3,68% (Астраханская область).

В список аутсайдеров по этому показателю попали Вячеслав Битаров – 28,57% (Северная Осетия), Сергей Жвачкин – 28,21% (Томская область), Валентин Коновалов – 24,11% (Хакасия), Александр Усс – 22,05% (Красноярский край) и Александр Богомаз – 20,02% (Брянская область).