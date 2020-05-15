Виктор Томенко возглавил рейтинг наименее критикуемых губернаторов в Сибири по итогам апреля 2020 года, сообщает Центр политической конъюнктуры.
Доля негативных комментариев в социальных сетях у главы Алтайского края составила 6,64%. В тройку вошли Шолбан Кара-оол – 6,97% (Тыва) и Сергей Цивилёв – 9,16% (Кемеровская область).
Замкнули пятерку Александр Бурков – 9,53% (Омская область) и Андрей Травников – 9,88% (Новосибирская область).
Свыше 10% комментариев оказались критическими у Игоря Кобзева – 13,05% (Иркутская область), Олега Хорохордина – 18,52% (Республика Алтай), Александра Усса – 22,05% (Красноярский край), Валентина Коновалова – 24,11% (Хакасия) и Сергея Жвачкина – 28,21% (Томская область).
Стоит отметить, что по России лидерами стали Махмуд-Али Калиматов – 2,85% (Ингушетия), Сергей Морозов – 3,29% (Ульяновская область), Сергей Носов – 3,38% (Магаданская область), Рустам Минниханов – 3,5% (Татарстан) и Игорь Бабушкин – 3,68% (Астраханская область).
В список аутсайдеров по этому показателю попали Вячеслав Битаров – 28,57% (Северная Осетия), Сергей Жвачкин – 28,21% (Томская область), Валентин Коновалов – 24,11% (Хакасия), Александр Усс – 22,05% (Красноярский край) и Александр Богомаз – 20,02% (Брянская область).
Комментарии
Да уж конечно... СтОит только почитать комментарии.
А по нормальному-кто его выбирал губернатором??? Больше половины населения края вообще на выборы не пришли, т. к. не было достойных кандидатов и не было графы-против всех!
Кто посмеет ребенка обидеть???!
А что, выборы были?? Я чтой-то запямятовал.....
Дали ребенку игрушку (Алтайский край) поиграть.....
Значит трудятся не покладая рук в специально созданном отделе "положительных комментаторов". Зря что-ли деньги выделялись?
Критиковать бездельника всегда не за что...
Между прочим, этот ребенок один из самых адекватных губернаторов в округе и уж точно не хуже и, как минимум, в 2 раза лучше нашего предыдущего "губера". В ситуации сегодняшнего дня наш регион, благодаря Томенко, принял самые разумные меры, а именно не перегибая палку следовать общим рекомендациям. Люди на улице, предприятия в большинстве своем работают. Так что нечего на человека наговаривать.
Я просто офигеваю от мудрых решений:
- рыбалка разрешена- охота закрыта;
- педикюр дамам делать можно - мужикам находиться за 30 км от города на стрельбище НЕЛЬЗЯ.
Вы там в своей голове, начальственной, ужО разберитесь, пжалуста.
Задолбали запретильщики х...ы.
Чуть выше увидел 7 комментариев. Из них 6 с критикой и 1 положительный.
Получается не критикует каждый 7-ой человек, значит процент критики 7%
Ну вот такая матЫмытЮка получается ))))
Будешь критиковать, посадят, скажут, что призывал к свержению..
Запрет охоты - это очень разумно. Я бы ее вообще запретил полностью. Зверей и птиц не так уж много осталось. Тоже мне охотники. Только водку жрать, да зверей как в тире стрелять. Сейчас все охотниками стали. Я понимаю, охота ради пропитания, но я думаю предыдущих оратор не последний "х..." доедает, раз деньги на охоту есть.
15.05.2020 16:14
- гость -
Объясните,почему у "неадекватного" Кемеровского губера,где первым в Сибири появился коронованный,286 чел. выявленных,а у самого "адекватного"-847 человек?
Да, если нет конкретных действий, хотелось бы услышать, что в планах. Вообще тишина. Это напрягает.
16:17 Гостюн "каждый 7-ой человек, значит процент критики 7%"
В вашем подсчете каждый 7 - положительный, Значит 14% положительных, а 86% - с критикой
Правьте уже свой процент-видите,сколько "положительных" отзывов?
Запрет охоты - это очень разумно. Я бы ее вообще запретил полностью. Зверей и птиц не так уж много осталось. Тоже мне охотники. Только водку жрать, да зверей как в тире стрелять. Сейчас все охотниками стали. Я понимаю, охота ради пропитания, но я думаю предыдущих оратор не последний "х..." доедает, раз деньги на охоту есть.
Тебе, в силу убогости твоей, никогда не понять обыкновенных человеческих ценностей. Про стрелять как в тире обожраному водкой - вообще шедевр. Ты такое видела когда тебя в качестве полевой жены мажоры с ружьями в лесополосу вывозили?
гостю 15.05.2020 16:20,
когда с мозгами проблема, не стоит это демонстрировать столь открыто...
Для понимания хотя бы чего -нибудь об охоте , рекомендуется читать классиков(Тургенев, Аксаков и т.д.), а также труды биологов, объясняющих не сведующим, например зачем нужна весенняя охота на селезня утки.... и многие вещи станут вам понятнее, дорогой вы наш зелёный фроинд.
Положительные отзывы пишут ...
Хорошо выполняют свою работу))))))
15.05.2020 16:37
Кот.Без сапог.
Не ведись- "Коллектив положительных комментаторов" уводит от темы.
15.05.2020 16:41
- гость -
Кто там им главным назначался? Пахаева?
Доля негативных комментариев в социальных сетях у главы Алтайского края составила 6,64%.
Это заслуга центров алтайских, а не Вити
Охотники могут стоять кучей, а рыбаки расходятся вдоль берега...
А по существу - нужно мериться не жалобами, а благодарностями...
Получит опыт управления краем, поедет в Москву управлять государством...
Покритикуй попробую!
Тут же модеры трут
Это заслуга цензоров алтайских, а не Вити
Уже успел скорректировать
Нормальный губернатор, не мешает жить!
Представляю что в других регионах с оськиными, доминиканками и башкирами творится
Вся эта власть - дерьмо, и её представители тоже. А эти процентики пусть засунут себе в трещину.
Вообще нулевой уровень.
А мне нравится. Как минимум лучше всех предыдущих.
Еще бы стоматологии открыл. А то принимают только с острой болью, а если сейчас не полечить, то скоро действительно появится острая боль.
15.05.2020 17:18
- гость -
Он женат,прекращайте ваше "нравится".