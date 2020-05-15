Ранее излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии первой в России повторно подхватила инфекцию, рассказала главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова. Ее слова передает РИА "Новости".

Медик сообщила, что выздоровевшую пациентку выписали из больницы 21 апреля после двух отрицательных тестов. Однако через 16 дней у нее появились симптомы ОРВИ, и уже повторный анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции. Сейчас заболевание у пациентки протекает тяжелее, развилась пневмония.

Как отметила Сымбелова, медики выясняют, является ли это повторным заражением, или же случился рецидив заболевания.

Как уже сообщал amic.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об остановке темпов заболеваемости коронавирусом в России. По словам главного санитарного врача страны, незначительный прирост новых случаев регистрировался в течение последних полутора недель.