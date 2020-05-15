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В России впервые выявили повторное заражение коронавирусом

, ИА "Амител"
Врачам предстоит выяснить, является ли это рецидивом предыдущей инфекции
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Ранее излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии первой в России повторно подхватила инфекцию, рассказала главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова. Ее слова передает РИА "Новости".

Медик сообщила, что выздоровевшую пациентку выписали из больницы 21 апреля после двух отрицательных тестов. Однако через 16 дней у нее появились симптомы ОРВИ, и уже повторный анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции. Сейчас заболевание у пациентки протекает тяжелее, развилась пневмония.

Как отметила Сымбелова, медики выясняют, является ли это повторным заражением, или же случился рецидив заболевания.

Как уже сообщал amic.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об остановке темпов заболеваемости коронавирусом в России. По словам главного санитарного врача страны, незначительный прирост новых случаев регистрировался в течение последних полутора недель.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

15.05.2020 14:45
- гость -

вы уже надоели

15.05.2020 14:49
- гость -

Выкиньте все тесты, это полное дерьмо, только анализ крови на антитела, с этими фуфлыжными тестами только панику по команде наводить а не эпидемию отслеживать

15.05.2020 15:00
- гость -

Все уже забыли, как в Иркутске скончался пациент, у которого было выявлено 2 разных штамма коронавируса?

15.05.2020 15:00
- гость -

Каждый день новые и всё более оригинальные сказки для запугивания... Надоело уже.

15.05.2020 15:10
- гость -

15.05.2020 15:00
- гость -
Каждый день новые и всё более оригинальные сказки для запугивания... Надоело уже.
-----
А ты все думаешь, что это сказки?

15.05.2020 15:27
Как то так

Где то читал, у китайцев, что зафиксировано повторное заболевание у уже серьёзно переболевших, процентов у 20 иммунитета нет. Почему не знают.

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