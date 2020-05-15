Вахтовики после прибытия с Чаяндинского месторождения в Алтайский край пожаловались, что им дают слишком малые порции на завтрак, обед и ужин в обсерваторе на базе санатория "Сосновый бор", где они находятся на двухнедельной изоляции.
Как сообщает "Алтайская правда", об этом рассказал журналистам уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. Он уточнил, что сейчас эту ситуацию благополучно разрешили, и вахтовики теперь не испытывают проблем с едой.
Больше никаких претензий от изолированных к сотрудникам обсерватора не поступало, уточнил Ларин.
Ранее amic.ru писал, что 217 вахтовиков, работающих на Чаяндинском месторождении, доставили специальными авиарейсами в аэропорт Барнаула. По решению Роспотребнадзора России в регион вернулись только те, у кого тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
Несмотря на результаты анализов, рабочих дополнительно обследуют врачи региона. В соответствии с решением санитарных властей режим домашней самоизоляции использоваться не будет.
Комментарии
По больничным нормам.
Почему бессимптомники должны сидеть дома на изоляции и питаться за свой счёт,а чаяндинцы(дважды проверенные и даже не бессимптомные)-в обсерватор,на казённые харчи?
Может самоизоляторов тоже за госсчёт накормить?
А по почте они за Путина проголосуют!!!
15.05.2020 15:13
Гость
Дык, эта, так весь мир поступает - Трамп на это 90 000 руб.в месяц в деревянных выделяет!!!
Мы за детей платим в лагеря летние, а эти бесплатно в санатории оздоравливаются
15.05.2020 15:15
- гость -
Кто-то на конвертах заработает. Потом будут по тв показывать мешки писем в поддержку.
Зато сколько бюджетных денег сэкономится! Согласитесь,придумавший это-гений! Даже счётная комиссия не нужна-клеишь на конверт соответствующего цвета марку и автомат считает. А рядом сидит человек,и в случае чего корректирует счёт.