За сутки в России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболеваний достигло 262 843, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Больше всего новых заразившихся зарегистрировали в Москве – 4748 человек, Подмосковье – 945 и Санкт-Петербурге – 541.

По состоянию на 15 мая из больниц выписали еще 4696 человек, а общее число выздоровевших пациентов достигло 58 226.

За сутки скончались еще 113 человек – на 20 больше, чем днем ранее. Всего в России умерло 2418 пациентов с коронавирусом.

Ранее amic.ru писал, что число зараженных COVID-19 в Алтайском крае выросло за минувшие сутки на 38. Общее количество заболевших достигло 847 человек. При этом выписано из больниц 413 пациентов, скончалось четверо.