Первые в Сибири. На Алтае будут обучать гидов-переводчиков для туриндустрии

За последние два года в Алтайском крае зафиксирован рост туристического потока. Заметно увеличилось и количество зарубежных гостей – в прошлом году регион посетили более 35 тысяч туристов. И в этом году эксперты отрасли прогнозировали большой интерес к краю, если бы не пандемия коронавируса и закрытые границы. Но рано или поздно эта ситуация разрешится, и Алтай вновь будет принимать гостей из-за рубежа. А тем временем Алтайский государственный педагогический университет запускает новое направление в подготовке специалистов отрасли – "Гид-переводчик в туриндустрии". Это первый вуз в Сибири, который будет готовить такие кадры.

Обучать студентов будет команда профессионалов высокого уровня: доктора исторических наук, кандидаты исторических, экономических, педагогических наук, специалисты туриндустрии, работодатели.

Студенты будут изучать:

иностранные языки;

правовое регулирование в туристской индустрии;

основы психологии;

регионоведение и музееведение;

экономику и менеджмент в сфере туризма;

информационно-коммуникационные технологии;

основы переводческой деятельности;

цикл предметов по культуре речи;

методику проведения экскурсий;

трэвел-журналистику;

основы межкультурной коммуникации.

Во время обучения студенты смогут пройти практику в Испании, Болгарии, Тунисе, Израиле, странах Азии.

По всем вопросам, связанным с поступлением в АлтГПУ, звоните по телефону горячей линии приемной комиссии: +7-913-086-13-31.