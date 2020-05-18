Первые в Сибири. На Алтае будут обучать гидов-переводчиков для туриндустрии

За последние два года в Алтайском крае зафиксирован рост туристического потока. Заметно увеличилось и количество зарубежных гостей – в прошлом году регион посетили более 35 тысяч туристов. И в этом году эксперты отрасли прогнозировали большой интерес к краю, если бы не пандемия коронавируса и закрытые границы. Но рано или поздно эта ситуация разрешится, и Алтай вновь будет принимать гостей из-за рубежа. А тем временем Алтайский государственный педагогический университет запускает новое направление в подготовке специалистов отрасли – "Гид-переводчик в туриндустрии". Это первый вуз в Сибири, который будет готовить такие кадры.
Обучать студентов будет команда профессионалов высокого уровня: доктора исторических наук, кандидаты исторических, экономических, педагогических наук, специалисты туриндустрии, работодатели.
Студенты будут изучать:
- иностранные языки;
- правовое регулирование в туристской индустрии;
- основы психологии;
- регионоведение и музееведение;
- экономику и менеджмент в сфере туризма;
- информационно-коммуникационные технологии;
- основы переводческой деятельности;
- цикл предметов по культуре речи;
- методику проведения экскурсий;
- трэвел-журналистику;
- основы межкультурной коммуникации.
Во время обучения студенты смогут пройти практику в Испании, Болгарии, Тунисе, Израиле, странах Азии.
По всем вопросам, связанным с поступлением в АлтГПУ, звоните по телефону горячей линии приемной комиссии: +7-913-086-13-31.
Комментарии
Очень смешно)) а существующих куда девать? им самим нечем заняться. И работа по профессии не предвидится.
процесс ради процесса