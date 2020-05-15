Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю потушили пожар в частном доме и надворных постройках в райцентре Тюменцевского района, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

Информация о возгорании поступила в оперативные службы вечером 14 мая. Прибывшие спасатели оценили обстановку и вывели пожилую женщину из дома, которому угрожал огонь.

"Угроза перехода огня была более чем реальная – погода очень сухая, шквалистый ветер. В горевших постройках хранились уголь, дрова, сено, температура была крайне высокой, подойти было трудно и риск для пожарных, конечно, был, – рассказал замруководителя ПСЧ № 63 Алексей Долгодуш. – Прежде всего, из дома была выведена пожилая женщина, из опасной зоны эвакуировали два легковых автомобиля".

Спасатели также успели вынести три газовых баллона в безопасную зону. Еще три взорвались. Никто из людей не пострадал.

Огонь на площади 200 квадратных метров полностью потушили. Дом отстояли – пламя добралось только до крыльца строения.

В ликвидации горения задействовали шесть человек личного состава и две автоцистерны. Пламенем уничтожены надворные постройки.

По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ.