Курьинский район и Алейск добавились на коронавирусную карту Алтайского края за минувшие сутки. В первом случае выявили одного инфицированного, во втором – двоих. Таким образом, на 15 мая среди алтайских городов есть только один, где еще нет случаев заболевания COVID-19. Это Белокуриха.
Как уже сообщал amic.ru, всего за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 38 новых случаев коронавируса. На данный момент в регионе 847 инфицированных. Случаи заражения распределились следующим образом:
Барнаул – 276;
Змеиногорский район – 242;
Бийск – 84;
Рубцовск – 34;
Поспелихинский район – 23;
Павловский район – 22;
Благовещенский район – 16;
Новоалтайск и Славгород – по 12;
Тальменский район – 1;
Рубцовский и Немецкий национальный районы – по 10;
Камень-на-Оби, Новичихинский, Бурлинский и Третьяковский районы – по 7;
Горняк, Родинский и Тюменцевский районы, ЗАТО Сибирский – по 6;
Первомайский район – 5;
Яровое – 4;
Заринск, Крутихинский, Табунский и Ребрихинский районы – по 3;
Алейск, Советский, Егорьевский, Бийский и Кулундинский районы – по 2;
Троицкий, Целинный, Михайловский, Романовский , Алтайский, Усть-Калманский, Волчихинский, Мамонтовский, Курьинский, Шипуновский районы – по 1.
Комментарии
В Бедокуриху еще тесты не подвезли?
Пора "открывать" Белокуриху,по заветам Бессарабова.