Работа Министерства строительства Алтайского края, которую ранее курировал попавшийся на взятке экс-замначальника ведомства Андрей Голубцов, продолжается в штатном режиме, рассказал в ходе онлайн-брифинга министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

По его словам, пока неясно, какие контракты министерства будут пересмотрены.

"Если будут предложения или требования уполномоченных органов по конкретным контрактам, то будем взаимодействовать", – сказал Гилев.

Также он рассказал, что работа министерства по тем направлениям, которыми руководил Голубцов, с его уходом не была приостановлена и продолжается в обычном режиме.

"Та работа, которая велась под руководством Голубцова, в том числе по подготовке к предстоящему отопительному сезону, будет продолжена в обычном режиме, вопросов по ней нет", – заявил министр.

Как ранее писал amic.ru, в середине апреля 2020 года замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрей Голубцов был задержан за взятку. По данным правоохранителей, он получил два миллиона рублей от директора фирмы, занимающейся строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Взятка предназначалась за принятие решения в пользу коммерческой организации как подрядчика по капремонту объектов теплоснабжения, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.

За несколько дней до задержания Голубцов подал в отставку по собственному желанию.