Глава Алтайского края Виктор Томенко пообщался с новым руководителем регионального управления Росгвардии Александром Сафоновым, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Нового начальника алтайских росгвардейцев представил врио командующего Сибирским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Николай Марков.
Одной из тем беседы стало взаимодействие подразделений Росгвардии и краевого правительства. Участники беседы пришли к выводу, что оно позволяет успешно решать задачи в сфере обеспечения общественного порядка.
Александру Сафонову 43 года. Он назначен руководителем регионального управления Росгвардии 12 мая указом президента России Владимира Путина. С февраля 2020 года он был исполняющим обязанности начальника ведомства.
До этого Сафонов трудился заместителем начальника Управления Росгвардии по Омской области. Он курировал сферу материального и технического обеспечения.
Комментарии
Дожили Завхоза в командиры, полностью ручная команда
15.05.2020 16:33
- гость -
Всё по классику о кухарке...
Что то слово Росгвардия ассоциируется с войском против народа. Полицаи свое рода...
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Как бы тут правильнее Нацгвардией величать охранников
Ну и рожи)) Каски бы немецкие времён ВОВ на них и повязки на руки соответствующие. Единственным прямым историческим аналогом по политическим функциям и вооружениям внутренние войска (росгвардия) похожа только на войска СС.