Глава Алтайского края Виктор Томенко пообщался с новым руководителем регионального управления Росгвардии Александром Сафоновым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Нового начальника алтайских росгвардейцев представил врио командующего Сибирским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Николай Марков.

Одной из тем беседы стало взаимодействие подразделений Росгвардии и краевого правительства. Участники беседы пришли к выводу, что оно позволяет успешно решать задачи в сфере обеспечения общественного порядка.

Александру Сафонову 43 года. Он назначен руководителем регионального управления Росгвардии 12 мая указом президента России Владимира Путина. С февраля 2020 года он был исполняющим обязанности начальника ведомства.

До этого Сафонов трудился заместителем начальника Управления Росгвардии по Омской области. Он курировал сферу материального и технического обеспечения.