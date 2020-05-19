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Бодрость в зернах. В Барнауле появился кофе от международного бренда

, ИА "Амител"
Эксперты компании Aroma сами отбирают зерно и обжаривают его на современном оборудовании

В марте многие компании объявили о подорожании зернового кофе. Стоимость арабики увеличилась на 15%, а чайные аукционы демонстрируют 20% роста. Повышения цены заметны и на полках барнаульских супермаркетов. При этом качество напитков из обычных магазинов уступает чаю и кофе от производителя.

Чтобы не переплачивать за товар сомнительного качества, зерновой кофе и большой ассортимент премиальных сортов чая можно заказать с доставкой на дом в Aroma Tea Coffee. Фабрика производит напитки с 2013 года. Бренд знают не только в России, но и в Казахстане, Армении, Азербайджане и Израиле. Теперь представительство компании открылось и в Барнауле.

Эксперты Aroma контролируют производство на каждом этапе: от отбора сырья на зарубежных фабриках и фермерских хозяйствах до поставки готовой продукции покупателю. При приготовлении зерна эксперты измеряют кислотность и контролируют степень обжарки специальными приборами. На производстве применяются только природные, безопасные компоненты, без химикатов и красителей.

В Aroma можно приобрести чай и кофе классических сортов или с добавлением натуральных наполнителей. При создании купажей соблюдаются установленные пропорции, чтобы получить продукт со стабильным вкусом. Для обжарки свежего кофейного зерна используется инновационный ростер Typhoon. Это специальный духовой шкаф, который обжаривает кофе воздушным потоком и снижает количество брака на 90%. 

Сорта кофе и чая, имеющиеся в наличии на складе в Барнауле, доставляются в течение суток по городу или до транспортной компании. Возможен предзаказ свежеобжаренного специально для вас кофе и премиального чая с доставкой до семи дней.

Для чайно-кофейных магазинов и предприятий гостинично-ресторанного бизнеса предлагаются специальные цены. 

Оптово-производственная компания Aroma Tea Coffee
Адрес: г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 120, офис 107
Тел: 8 963 538 78 80
Интернет-магазин 
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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