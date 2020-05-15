Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никакой необходимости в выездных визах для россиян после пандемии нет. Его слова передает РБК.

Отвечая на вопрос собеседника о возможности введения выездных виз, он заявил, что не знает, кто об этом говорит, но "если люди тоскуют по Советскому Союзу, наверное, это их право".

"Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений", – заявил глава МИД РФ.

Также Лавров отметил, что не видит никаких причин для постановки вопроса о запрете на выезд россиян за границу.

Как уже сообщал amic.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об остановке темпов заболеваемости коронавирусом в России. По словам главного санитарного врача страны, незначительный прирост новых случаев регистрировался в течение последних полутора недель.

По последним данным, в России выявлено 262 843 случая заражения коронавирусом и 2 418 смертей. Всего излечилось 58 226 пациентов.