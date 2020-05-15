Пожилые люди стали в разы чаще покидать дома престарелых и другие социальные учреждения с постоянным пребыванием людей, заявил во время онлайн-брифинга 15 мая замминистра соцзащиты Алтайского края Александр Репин.

По его словам, такое желание стало чаще возникать у людей, потому что они боятся заразиться коронавирусом.

Минсоцзащиты старается помочь им, связываясь с родственниками и убеждая их в том, что вне соцучреждения вероятность заболеть ниже.

"Мы стараемся работать проактивно: обращаемся не только к родственникам, а в целом к ближнему окружению граждан, которые находятся на стационарном социальном обслуживании, объясняем, что в условиях пандемии чем меньше людей будет находиться в организованных группах, тем более безопасные условия для них будут созданы", – уточнил Репин.

Ранее он назвал точное число соцучреждений, которые функционируют в полной изоляции. В Алтайском крае их 14.