В Томской области троих полицейских задержали по подозрению в избиении мужчины до смерти, информирует пресс-служба регионального Следкома.
По данным ведомства, в ночь на 1 мая 2020 года трое полицейских незаконно проникли в квартиру жителя села Бакчар и принудительно доставили его в здание отдела полиции, где жестоко избили. Через некоторое время от полученных травм потерпевший скончался.
Как пишет Mash, после избиения пострадавшего оставили на улице, но он сумел доползти до дома и назвать имена полицейских.
Сейчас задержанных заключили под стражу, им предъявлены обвинения по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Кроме того, полицейских уже уволили из правоохранительных органов. Расследование продолжается.
Комментарии
И это еще не вступили в силу поправки расширяюшие права полиции, больше половина состава надо прогонять через психиатора и НЕзависимый полиграф
А им хотят разрешить стрелять на своё усмотрение...
15.05.2020 17:03
- гость -
А когда примут-просто пристрелят и заявят,что он напал на них.
Садизм полицаев - неотъемлемый атрибут блатного феодализма.
- Если наши доблестные гвардейцы способны так крушить внутренних врагов, то представьте что они сделают с внешними! - Ничего не сделают, Милорд. Они просто разбегутся. - Почему это? - Потому, что наши гвардейцы привыкли воевать только с безоружными крестьянами. (с) А. ДЮМА...
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