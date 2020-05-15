В Томской области троих полицейских задержали по подозрению в избиении мужчины до смерти, информирует пресс-служба регионального Следкома.

По данным ведомства, в ночь на 1 мая 2020 года трое полицейских незаконно проникли в квартиру жителя села Бакчар и принудительно доставили его в здание отдела полиции, где жестоко избили. Через некоторое время от полученных травм потерпевший скончался.

Как пишет Mash, после избиения пострадавшего оставили на улице, но он сумел доползти до дома и назвать имена полицейских.

Сейчас задержанных заключили под стражу, им предъявлены обвинения по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Кроме того, полицейских уже уволили из правоохранительных органов. Расследование продолжается.