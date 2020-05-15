36-летняя жительница Алтайского края предстанет перед судом и тем самым продлит себе уже имеющийся срок. Подробности сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Установлено, что в январе 2020 года женщина, отбывающая наказание в женской колонии в Шипуновском районе, отказалась от соблюдения правил внутреннего распорядка и не вышла из камеры, которую хотели осмотреть сотрудники тюремной администрации. Кроме того, в присутствии свидетелей она стала нецензурно высказываться в адрес представителя власти, тем самым публично унизив честь и достоинство должностного лица.

Расследование завершилось. Женщину обвиняют по статье "Оскорбление представителя власти, то есть публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей". Уголовное дело передали в суд.