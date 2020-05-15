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Стало известно, когда откроются спортивные секции в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Глава регионального Минспорта уже подписал соответствующий документ

Глава Минспорта Алтайского края Алексей Перфильев подписал приказ о послаблении ограничений в работе краевых государственных спортивных учреждений.

Ожидается, что часть запретов снимут не позднее 22 мая. При этом новые меры в первую очередь затронут тренировки на свежем воздухе. Руководителям спортивных учреждений уже поручили до 21 мая разработать план занятий. При этом находиться на открытых спортплощадках смогут не более 15 человек под руководством тренера.

Также на занятиях должно быть обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических правил: контроль температуры тела, дезинфекция рук, наличие индивидуальной бутылки с водой и так далее.

Сам министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев пояснил, что ведомство готовится открыть тренировки на свежем воздухе, но окончательное решение закрепится в будущем указе губернатора.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

15.05.2020 18:29
acdc

Фитнес клубы открывайте! В Рельеф хочу! Надоело пиво Пит и Водку Жрат.
Не могу уже. Открывайте "качалки"!!!Прошу Вас очень!

15.05.2020 19:14
- гость -

залы и Обь в первую очередь.
бегемоты и их свиноматки могут дома сидеть, или как они здесь писали? на улице, на стадионе, дома с гантелями заниматься.
а нам, красивым, спортивным и нормальным нужны спортзалы с тренажерами.

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