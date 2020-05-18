Проект строительства нового хирургического корпуса с первыми в крае отделениями детской урологии, травматологии и нейрохирургии алтайского клинического центра охраны материнства и детства прошел госэкспертизу. Восьмиэтажное здание на 165 коек будет располагаться на территории центра, на улице Гущина, 179, в Барнауле. Подробности порталу amic.ru рассказал главный врач педиатрического кластера Константин Смирнов.

"15 мая мы получили хорошие новости: проект нашего нового корпуса прошел экспертизу. Сейчас передаем документы в Минздрав для проведения конкурса по поиску подрядчика. Очень надеюсь, что все процедуры пройдут в этом году и мы уже приступим к строительству", – сообщил собеседник.

Но добавил, что процесс может затянуться, потому что сначала проект нужно включить в нацпроект "Здравоохранение".

Здание в восемь этажей общей площадью 19 тысяч квадратных метров построят между краевой детской больницей и перинатальным центром. Это будет полноценный корпус детской хирургии и онкологии с современные операционными. Эти отделения и сейчас работают в центре, а теперь они будут расширены. А также появятся новые и необходимые краю детская травматология и ортопедия, урология и нейрохирургия. Пока же детей с аномалиями развития, черепно-мозговыми травмами приходится отправлять в Новосибирск.

Всего стационар будет рассчитан на 165 коек. В здании разместят также травмпункт и современную лабораторию. По словам Смирнова, под новый корпус будут расширять штат. Стоимость проекта – 1,5 млрд рублей (годом ранее речь шла о сумме в 1,3 млрд рублей). Срок строительства – два года.

Эту идею вынашивали семь лет. Долго обсуждали, согласовывали. Окончательно вопрос решили в прошлом году, когда в июле Алтайский краевой центр охраны материнства и детства посетили губернатор Виктор Томенко и на тот момент министр труда и соцзащиты РФ, куратор региона Максим Топилин. Федеральный чиновник проект одобрил и обещал помочь краю войти с этим корпусом в нацпроект в 2020 году.

Напомним, педиатрический кластер образован в 2019 году. В него входят Алтайская краевая клиническая детская больница, перинатальный клинический центр, детская инфекционная больница, краевой детский консультативно-диагностический центр.