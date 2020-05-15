Подростки устроили аварию в Горно-Алтайске в ночь на 15 мая, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай. Авария случилась в 3:25 на ул. Социалистическая.

"Двигаясь со стороны "Дома культуры" в направлении "Площади Ленина", подросток не справился с управлением и допустил наезд на металлический столб освещения, а затем съехал с проезжей части", — рассказали полицейские.

За рулем автомобиля Toyota Raum находился 15-летний местный житель. Он и его ровесник, который был на пассажирском сидении, получили травмы. Их госпитализировали в городскую больницу.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Все обстоятельства случившегося выясняются. В частности, полиции предстоит выяснить, как машина попала в руки несовершеннолетних.