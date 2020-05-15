Две бийских компании уличили в эксплуатации неисправных железнодорожных путей, сообщил amic.ru и.о. старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению Максим Якушев.

В ходе проверок барнаульская прокуратура установила, что неисправности угрожали безопасности движения.

"Движение транспорта по новым железнодорожным путям осуществлялось без принятия их в эксплуатацию, техническое состояние стрелочных переводов не отвечало предъявляемым требованиям, — пояснил Якушев. — Наряду с этим на предприятиях допускались нарушения при организации движения и маневровой работы, выразившиеся в использовании неисправных средств закрепления подвижного состава, а также несоблюдении требований их хранения, эксплуатации и учета".

Предприятиям внесены представления о необходимости устранить нарушения. Требования прокуратуры исполнены. Ответственных должностных лиц привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.

В частности, 14 должностным лицам предприятий назначены штрафы по статье КоАП "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на путях необщего пользования".