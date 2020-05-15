Глава Алтайского края Виктор Томенко доложил полпреду президента России в Сибири Сергею Меняйло о подготовке к предстоящей зиме. Об этом губернатор написал на своем аккаунте в Instagram.

"14 мая я подписал распоряжение Правительства Алтайского края. Оно подробно расписывает весь перечень мероприятий, которые должны быть выполнены, — написал Томенко. — Денежных средств потребуются около 9 миллиардов рублей. Из них примерно 2,5 миллиарда – на подготовку жилищно-коммунального комплекса".

На эти средства должны заменить 162 котлоагрегата, 95 км тепловых сетей и 130 км водопроводных сетей.

Остальные финансы направят на подготовку объектов энергетики. В частности, необходимо провести ремонт 63 единиц крупного оборудования, 9,5 километров линий электропередачи и 2,4 тысячи трансформаторных подстанций.

Губернатор подчеркнул, что особое внимание уделят подготовке к отопительному сезону в Яровом.

"Сделаем все, чтобы предстоящей зимой в Яровом все было штатно, а в домах – тепло", — пообещал Томенко.

Напомним, режим ЧС ввели в Яровом с 21 ноября 2019 года из-за проблем с отоплением города. Минувшей зимой температура в домах жителей неоднократно была ниже нормы. Краевые власти держат вопрос на контроле.