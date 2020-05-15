Россиянам следует реже пользоваться бумажными деньгами, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом, заявил микробиолог Евгений Плисов в интервью телеканалу "Звезда".

По словам специалиста, вместо наличных средств лучше оплачивать бесконтактно, если есть такая возможность. Он также подчеркнул важность тщательного и регулярного мытья рук, которое должно длиться не меньше 20 секунд. При соблюдении этого правила использование банкомата станет безопасным.

"Взяли купюры, зашли домой, пошли мыть руки. После этого манипулируете что-то с деньгами", – сказал микробиолог.

Плисов также рассказал, как следует обеззараживать банкноты. По его мнению, лучшее решение в этом случае – это оставить их полежать день или два, так как вирус живет на бумажном носителе примерно этот период. Однако эксперт отметил, что главное – не купюры, а то, что люди передают из рук в руки во время эпидемии. "Важно обеззараживать то, чем вы трогаете лицо, то есть руки", – резюмировал эксперт.