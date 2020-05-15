Автомобиль сбил школьника на пешеходном переходе в Бийске. Видеозапись инцидента опубликовали в аккаунте express.biysk в Instagram.

Очевидцы утверждают, что инцидент произошел 12 мая в районе перекрестка улиц Разина и Липовый.

На записи видно, что ребенок пытался пересечь дорогу, не сходя с велосипеда. В этот момент его сбил автомобиль, водитель которого вовремя не заметил школьника из-за остановившегося рядом автобуса.

Напомним, что согласно правилам дорожного движения, велосипедисту нужно спешиться, прежде чем перебираться на другую часть дороги.

Водителям положено снижать скорость при приближении к пешеходному переходу, чтобы при необходимости остановиться и пропустить пешеходов.