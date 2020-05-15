В Госдуму внесли законопроект, регламентирующий дистанционное образование в России. Текст проекта размещен в думской электронной базе.

Согласно документу, определять порядок применения дистанционного обучения будут Минпросвещения и Минобрнауки. При этом Минпросвещения предлагается наделить полномочиями по утверждению порядка применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сфере общего и среднего профессионального образования, а Минобрнауки – в сфере высшего образования.

Реализация закона не потребует затрат из бюджета, однако в течение года после принятия властям предстоит скорректировать ряд нормативных правовых актов.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса школы, колледжи и вузы были переведены на дистанционное обучение в России. Кроме того, в этом учебном году отменили ОГЭ, а тем учащимся, которые не планировали поступать в вузы, позволили не сдавать ЕГЭ.