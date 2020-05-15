Заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что маски и перчатки во время пандемии следует раздавать бесплатно, а не вводить специальные пособия для покупки этих изделий, сообщает РИА "Новости".

По его словам, выплата любого пособия сопряжена со множеством бюрократических нюансов, и пока это все узаконят и граждане начнут их получать, пандемия уже пройдет. "Надо просто как можно быстрее взять и начать процесс бесплатной раздачи масок и перчаток", – сказал Нилов.

Депутат считает, что в данном случае нужно брать пример с Европы, где маски и перчатки раздают в метро или на рабочих местах.

Как уже писал amic.ru, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила правительству ввести специальное пособие, предназначенное для покупки масок и перчаток в период пандемии. Сумма выплат должна быть с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска на день. При этом предполагается, что пособие будет выплачиваться ежемесячно до окончания пандемии, а в исключительных случаях его можно заменить бесплатной выдачей масок и перчаток.