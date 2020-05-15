Мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман обратился к местным жителям с призывом соблюдать режим самоизоляции. Обращение опубликовано на сайте администрации муниципального образования.

Глава города призвал население воздержаться от прогулок. Особое внимание он попросил уделить контролю за детьми, которые в эти дни обучаются дистанционно. В частности, не следует отпускать их на улицу.

"Халатное отношение к мерам профилактики может привести к большой беде, – констатировал Фельдман. – Я прошу каждого из вас по-прежнему ограничивать посещение общественных мест и отложить поездки за территорию города, соблюдать правила гигиены, чаще мыть руки, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки респираторной инфекции".

Он напомнил, что большинство услуг можно получить дистанционно. Особенно это касается обращений в госорганы.

Глава города отдельно обратился к молодежи, призвав позаботиться о пожилых людях, которых они могут подвергнуть риску инфицирования, если не будут соблюдать масочный режим и гулять большими компаниями по городу.

Напомним, в Алтайском крае за прошедшие сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 38 человек. При этом большинство пришлось на Барнаул.