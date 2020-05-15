Премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся в конце апреля коронавирусом, в скором времени выйдет на работу. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, его слова передает РИА "Новости".

"Очень активен, как обычно, поэтому, я думаю, что скоро мы его уже все увидим на работе", – сказал Оверчук.

По его словам, в ходе последнего онлайн-совещания российского правительства Мишустин выглядел "очень бодро", а участники полтора часа обсуждали вопросы национального плана по выходу из ситуации с коронавирусом.

Напомним, о заражении коронавирусной инфекцией Михаил Мишустин сообщил 30 апреля во время трансляции разговора с президентом Владимиром Путиным.

По последним данным, в России выявлено 262 843 случая заражения коронавирусом и 2 418 смертей. Всего излечилось 58 226 пациентов.