Теплый день с кратковременным дождями ожидается в Алтайском крае в субботу, 16 мая, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в светлое время суток составит от +23°С до +28°С. По востоку региона вероятны кратковременные дожди, а также грозы. Ветер юго-западный, его скорость составит 5-10 м/с, порывы могут достигать 17 м/с.

В Барнауле днем воздух прогреется до +25°С. В утренние часы — кратковременный дождь, а скорость ветра при усилениях не превысит 16 м/с.

Как ранее писал amic.ru, региональное управление МЧС России предупреждает жителей региона о неблагоприятной погоде в выходные. Ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. В южных районах порывы будут достигать скорости 23 м/с. В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС.