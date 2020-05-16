Текущую ситуацию с коронавирусом в Алтайском крае назвали вторым этапом выхода из ограничений, следует из публикации на официальной странице регионального правительства в Instagram.
"Смягчение режима, принятое в регионе еще в апреле, позволило встать в общероссийском коронавирусном классификаторе на следующий уровень ослаблений. Сегодня в регионе рассматривали возможность дальнейших смягчений. Этот вопрос на заседание оперативного штаба внес губернатор. Виктор Томенко с апреля выступает за поэтапное снятие ограничений для всех сфер жизни. Однако Роспотребнадзор сегодня не рекомендовал этого делать, так как эпидемиологическая ситуация в крае вызывает тревогу" — сказано в сообщении.
Отмечается, что следующее обсуждение этого вопроса состоится через неделю, и, если обстановка стабилизируется, часть ограничений все-таки снимут.
Между тем, в начале мая Роспотребнадзор анонсировал план поэтапного снятия ограничений по коронавирусу в стране. Этапов три.
- Первый: разрешат занятия спортом на улице и прогулки с детьми, откроют объекты торговли и сферы услуг "ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции".
- Второй: разрешат прогулки на улице с членами семьи, откроют объекты торговли и услуг большей площади (чем на первом этапе), но введут ограничение числа одновременно обслуживаемых посетителей, предусмотрено начало работы некоторых образовательных организаций.
- Третий: открытие парков и скверов при соблюдении условий социальной дистанции, всех образовательных учреждений, гостиниц и предприятий общественного питания.
Вместе с тем, "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59" пишет, что "режим ограничений в регионе был одним из самых мягких в России, и другие регионы только сейчас приходят к этому".
"Алтайский край перешел на второй этап снятия ограничений. Фактически, по уровню, количеству и небольшим масштабам ограничений мы находимся там с конца апреля. Произошло это из-за послаблений, принятых губернатором края еще в апреле (тогда как президент призвал к смягчению только 12 мая). При этом коронавирус скачет все же в упряжке, контролируется, сдерживается", — пишет канал.
По данным канала, Томенко вновь поднимал вопрос о снятии ряда ограничений.
"Говорят, сегодня он настаивал на разрешении спортивных занятий на свежем воздухе, на возобновлении работы салонов красоты, и на многих других мерах. Однако Роспотребнадзор рекомендовал этого не делать. Жители края хорошо погуляли на майских праздниках, о самоизоляции многие забыли, поэтому вместо ожидаемого спада, мы получили новый рост заболевших", — отмечают авторы канала.
При этом, отмечают в "Ленина, 59", губернатор "рискует".
"Лоббируя ввод ещё более мягких ограничений, наш губернатор, безусловно, рискует подставляясь под, не дай Бог, существенный прирост ковидных граждан".
По последним данным, в Алтайском крае подтверждено 847 случаев заболевания коронавирусом и четыре летальных исхода. Выписано из больниц 413 пациентов.
Также с 12 мая в регионе ввели масочный режим. Он подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте.
Комментарии
Все делается нормально.
Негоже впереди президента ,наказание для таких - 10 лет рукавицы шить на зоне.
Фактически, принятые меры эффект не дали, о чем свидетельствует рост числа заболевших. Вместе с тем, первые дни выполнения указа губернатора показало, что значительный процент населения "чихало" на требование о ношении масок, поэтому надо вводить штраф и организовать контроль за выполнением. Остается нерешаемой проблемой оказание повседневной медицинской помощи людям. Вот что надо решать немедленно.
Да, опять про открытие поликлиник ни в одном этапе нет. Поликлиники больше никогда работать не будут?
Откройте стоматологии!!!
Томенка хороший
Когда людей садят на самоизоляцию ,лишая финансовой поддержки от государства,они волей - неволей вынуждены перемещаться ради пропитания.
Бред сивого мерина.
10 лет рукавицы шить на зоне.
Маски!!!