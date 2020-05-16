Текущую ситуацию с коронавирусом в Алтайском крае назвали вторым этапом выхода из ограничений, следует из публикации на официальной странице регионального правительства в Instagram.

"Смягчение режима, принятое в регионе еще в апреле, позволило встать в общероссийском коронавирусном классификаторе на следующий уровень ослаблений. Сегодня в регионе рассматривали возможность дальнейших смягчений. Этот вопрос на заседание оперативного штаба внес губернатор. Виктор Томенко с апреля выступает за поэтапное снятие ограничений для всех сфер жизни. Однако Роспотребнадзор сегодня не рекомендовал этого делать, так как эпидемиологическая ситуация в крае вызывает тревогу" — сказано в сообщении.

Отмечается, что следующее обсуждение этого вопроса состоится через неделю, и, если обстановка стабилизируется, часть ограничений все-таки снимут.

Между тем, в начале мая Роспотребнадзор анонсировал план поэтапного снятия ограничений по коронавирусу в стране. Этапов три.

Первый: разрешат занятия спортом на улице и прогулки с детьми, откроют объекты торговли и сферы услуг "ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции".

Второй: разрешат прогулки на улице с членами семьи, откроют объекты торговли и услуг большей площади (чем на первом этапе), но введут ограничение числа одновременно обслуживаемых посетителей, предусмотрено начало работы некоторых образовательных организаций.

Третий: открытие парков и скверов при соблюдении условий социальной дистанции, всех образовательных учреждений, гостиниц и предприятий общественного питания.

Вместе с тем, "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59" пишет, что "режим ограничений в регионе был одним из самых мягких в России, и другие регионы только сейчас приходят к этому".

"Алтайский край перешел на второй этап снятия ограничений. Фактически, по уровню, количеству и небольшим масштабам ограничений мы находимся там с конца апреля. Произошло это из-за послаблений, принятых губернатором края еще в апреле (тогда как президент призвал к смягчению только 12 мая). При этом коронавирус скачет все же в упряжке, контролируется, сдерживается", — пишет канал.

По данным канала, Томенко вновь поднимал вопрос о снятии ряда ограничений.

"Говорят, сегодня он настаивал на разрешении спортивных занятий на свежем воздухе, на возобновлении работы салонов красоты, и на многих других мерах. Однако Роспотребнадзор рекомендовал этого не делать. Жители края хорошо погуляли на майских праздниках, о самоизоляции многие забыли, поэтому вместо ожидаемого спада, мы получили новый рост заболевших", — отмечают авторы канала.

При этом, отмечают в "Ленина, 59", губернатор "рискует".

"Лоббируя ввод ещё более мягких ограничений, наш губернатор, безусловно, рискует подставляясь под, не дай Бог, существенный прирост ковидных граждан".

По последним данным, в Алтайском крае подтверждено 847 случаев заболевания коронавирусом и четыре летальных исхода. Выписано из больниц 413 пациентов.

Также с 12 мая в регионе ввели масочный режим. Он подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте.