Эксперты предрекли появление первого в мире долларового триллионера уже в 2026 году, сообщает Forbes.

Им может стать основатель Amazon Джефф Безос. По прогнозам аналитиков сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun, состояние американца резко пойдет вверх из-за пандемии коронавируса.

Экономисты связывают это с тем, что из-за режима самоизоляции вырос спрос на заказы через интернет. Это уже сказалось на акциях Amazon, которые значительно подорожали.

Безос основал Amazon в 1994 году. Помимо акций Amazon, Безосу принадлежат газета The Washington Post и компания Blue Origin, занимающаяся разработкой космического корабля.

За 2016 год оборот компаний составил около 136 миллиардов долларов. 24 ноября 2017 года состояние Безоса было оценено в 100,3 миллиарда долларов, что стало мировым рекордом.

К 16 июля 2018 года агентство Bloomberg определило, что бизнесмен владеет уже 150 миллиардами долларов.

А в 2019 году Безос терпел рекордные потери. Его состояние упало до 115,6 млрд долларов, но теперь снова пошло на взлет.

Ранее эксперты прогнозировали, что первый триллион долларов человек сможет заработать к 2040 году. И, вероятнее всего, его бизнес будет связан с космической отраслью. Это может быть отправка туристов за пределы планеты Земля, а в далекой перспективе и добыча полезных ископаемых из астероидов или же колонизация планет.