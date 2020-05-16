Челябинское УФАС отклонило жалобу барнаульской компании на аукцион по строительству спортивного центра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уже сообщал amic.ru, Минстрой Челябинской области планировал заключить договор на постройку регионального центра олимпийской подготовки почти за 1,2 млрд рублей, половина из которых дотируется государством.

Подрядчика выбирали на основе конкурса, но на торги заявился лишь один участник – ООО "СК "Стройдом". Однако барнаульская фирма ООО "ТехСтройПартнер" подала жалобу на аукцион в УФАС, указав, что в заключаемом соглашении указаны не все размеры штрафов.

Антимонопольщики приверили условия закупки, не нашли нарушений и разрешили продолжить заключение контракта.